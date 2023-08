Remco Evenepoel, 23 ans, champion du monde du contre-la-montre

Le jeune prodige belge a parcouru les 47,8 km en 55 minutes 19.23 secondes à une moyenne de 51,8 km/h. Il devance le spécialiste de l'épreuve, l'Italien Filippo Ganna, titré en 2020 et 2021 de 12.1 secondes. Le troisième sur le podium est beaucoup plus loin. Le Britannique Joshua Tarling est en bronze à 48.2 secondes.

Le tout jeune coureur de 19 ans, brillant déjà sur la piste, Joshua Tarling, champion du monde juniors contre le chrono et champion de Grande-Bretagne, a réalisé une grosse course de folie pour mettre près d'une minute à Rohan Dennis et plus d'une minute à Wout van Aert à mi-parcours. Il termine en 56:07.43 à 51,1 km/h, 49 secondes devant Van Aert.

Mais le duel pour la victoire s'est joué entre Evenepoel et Ganna. Remco Evenepoel est le premier Belge champion du monde du contre-la-montre chez les élites et ajoute une ligne à son imposant palmarès déjà, malgré son jeune âge, lui qui fut champion du monde sur route en 2022.

Remco Evenepoel avait déjà été champion d'Europe sur le contre-la-montre en 2019 et deuxième des Mondiaux la même année derrière l'Australien Rohan Dennis. Il fut sur le podium également, 3e, en 2021 (derrnière Ganna et Van Aert) et 2022.