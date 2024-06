Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour sa première participation

Evenepoel, 24 ans, a connu une préparation perturbée après sa chute au Tour du Pays basque. Remis de ses fractures à l'omoplate et à la clavicule droites, il avait repris la compétition début juin au Critérium du Dauphiné. Le natif de Schpedael avait terminé à la 7e place du classement général, remportant le contre-la-montre de la 4e étape.

Après un dernier stage en altitude, le champion du monde du chrono s'apprête à prendre le départ de son premier Tour de France. "Participer au Tour de France, c'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis monté sur mon vélo", a confié Evenepoel, cité dans le communiqué. "Je suis très excité d'être au départ pour la première fois. Nous avons une équipe solide et sommes prêts à donner notre maximum. J'aimerais évidemment faire un bon Tour et décrocher de beaux résultats mais il ne faut pas oublier que ce sont mes débuts dans cette course belle et difficile qui n'a pas sa pareille. Le plan est de découvrir la course, prendre au jour et le jour et voir où cela nous mène."