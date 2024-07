Remco Evenepoel en or et Wout van Aert en bronze sur le contre-la-montre

Remco Evenepoel a remporté la médaille d'or et Wout van Aert celle de bronze lors du contre-la-montre messieurs en cyclisme sur route, samedi, aux Jeux Olympiques de Paris. L'Italien Filippo Ganna s'est intercalé entre les deux Belges pour compléter le podium. Evenepoel et Van Aert décrochent les deux premières médailles belges de ces Jeux.

Evenepoel a bouclé les 32,4 kilomètres du parcours entre l'Esplanade des Invalides et le Pont Alexandre III en 36:12.16. Il a devancé Ganna de 14.92 et Van Aert de 25.63. Le Britannique Josh Tarling, victime d'une crevaison en début de course, a pris la quatrième place à 27.79. L'Américain Brandon McNulty a complété le top-5 à 1:04.44.

Evenepoel a pris les commandes dès le premier temps intermédiaire, au Château de Vincennes après 13,4 km. Ganna le suivait à 7.41 devant Van Aert (+9.95), l'Australien Luke Plapp (+11.54) et l'Américain Magnus Sheffield (+11.54). Tarling, qui a dû changer de vélo après une crevaison en début de course, pointait au sixième rang à 13.62.