Remco Evenepoel pointe à la 2e place du général: "Bon pour le moral et la motivation"

Venu pour "un top 5 et une victoire d'étape", Evenepoel est désormais 2e du classement général à 45 secondes. "Pour le moment, tout va bien. Je m'amuse. J'espère que ça continuera comme ça. Une deuxième place derrière le meilleur du monde, c'est très bon pour le moral et la motivation. Il n'y a rien à se reprocher."

Il ne s'interdit pas de rêver, d'ailleurs. "La course est encore longue. On ne sait jamais si Tadej a un jour sans. Il ne faut pas regarder les autres. Il faut se concentrer sur notre boulot et notre équipe. On va se battre jusqu'à Nice, c'est clair. Il faut toujours pousser et y croire."