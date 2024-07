Remco Evenepoel, solide 3e, "content" de sa semaine

"Aujourd'hui Tadej et Jonas ont montré qu'ils étaient les deux meilleurs. Et Tadej est encore plus haut, il est sur une autre planète. Je pense que les Visma ont compris qu'il est imbattable, mais ils ont tout de même voulu essayer. Ce n'était pas un mauvais choix, mais ça n'a pas pu fonctionner", a commenté Remco Evenepoel aux organisateurs.

"De mon côté, j'ai senti que je n'avais pas suffisamment d'explosivité dans les jambes pour rester avec eux. J'ai un peu essayé de suivre Jonas, mais il a gardé un rythme très élevé. Donc ensuite j'ai choisi de me concentrer sur les écarts avec les coureurs qui sont derrière moi, Carlos Rodriguez puis les autres. J'ai vu que mon équipier Mikel Landa faisait une très belle étape aussi, on peut être contents de cette semaine. Tadej réalise une année parfaite et il est arrivé à son top niveau. En ce qui me concerne c'est mon premier Tour de France et je suis encore là pour apprendre, j'ai encore du temps pour progresser".