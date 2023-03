Rémi Cavagna s'adjuge la première étape en solitaire: "J'ai suivi mon instinct"

Le Français a accéléré à 36 km de l'arrivée et s'est offert un raid solitaire pour l'emporter avec 32 secondes d'avance sur son coéquipier suisse Mauro Schmid. Le Néerlandais Rick Pluimers (Tudo) prend la 3e place, aussi à 32 secondes.

"En arrivant sur cette course, le plan était de courir chaque étape comme si c'était une course d'un jour", a déclaré Rémi Cavagna dans un communiqué de son équipe. "Au début de la journée, mon objectif était d'essayer quelque chose dans les dix derniers kilomètres, mais j'ai senti une opportunité dans cette dernière ascension et j'ai suivi mon instinct. Une fois l'écart creusé, j'ai essayé de garder de la puissance et j'ai tout donné".