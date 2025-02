Retour mitigé pour Wout van Aert sur la route: "C'était un début difficile pour moi"

"J'ai décidé à un moment de me donner à fond pour aider Ben (Tulett, ndlr) le plus possible. C'était notre meilleur carte chez nous aujourd'hui. Malheureusement, on était toujours un peu derrière dans les moments cruciaux. Nous avons été trop en poursuite au lieu de faire la course. C'était un début difficile pour moi. Je suis pas encore assez bien pour une course comme celle-ci, si particulière. Je dois encore m'améliorer. Je le sentais bien en venant ici et c'est ce qui s'est passé."

Ben Tulett a terminé 9e, dans le top 10. Côté belge, c'est Tiesj Benoot, coéquipier de Wout van Aert, que l'on retrouve à la 20e place.