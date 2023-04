Soudal Quick-Step sans Alaphilippe, "pas complétement rétabli" après sa chute au Ronde

La sélection comprend deux Belges, Dries Devenyns et Stan Van Tricht, ainsi que l'Italien Andrea Bagioli, le Français Rémi Cavagna, quatrième de la Flèche brabançonne mercredi, le Suisse Mauro Schmid, l'Allemand Jannik Steimle et le Slovaque Martin Svrcek.

"Beaucoup de nos gars ici viennent du Pays basque et de la Flèche brabançonne, où ils ont réalisé quelques solides performances", a expliqué le directeur sportif Geert Van Bondt. "Nous sommes donc confiants quant à nos chances d'obtenir un bon résultat. Andrea et Mauro peuvent réaliser quelque chose sur ce parcours avec le soutien d'une équipe forte et motivée."