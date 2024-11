Stupeur chez Lotto Dstny: Maxim Van Gils envisage de rompre son contrat et de quitter l'équipe

Alors qu'il lui reste deux ans de contrat avec l'équipe UCI ProTeam, le natif de Brasschaat envisagerait de résilier ce dernier. Si le torchon brûle avec Van Gils, Lotto Dstny a communiqué sur la situation et tenté de calmer le jeu : "En ce moment, l'équipe est en discussion avec Maxim Van Gils et son management pour décider de leur avenir commun". Néanmoins, l'équipe n'exclut pas une éventuelle fin d'aventure avec le coureur de 24 ans.

"Les discussions en cours concernant un départ potentiel font partie de ce processus. Toutes les parties souhaitent cependant que cela se déroule de la manière la plus correcte, la plus légale et la plus sereine possible." Lotto-Dstny ne souhaite pas faire d'autres commentaires pour l'instant "afin que les discussions puissent se poursuivre dans le calme. Dès qu'il y aura des nouvelles informations, elles seront communiquées".