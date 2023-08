Thibau Nys "très déçu" de ne pas avoir pu montrer ses bonnes jambes

Parmi les favoris pour la victoire dans la course en ligne espoirs des championnats du monde de cyclisme, Thibau Nys a finalement dû se contenter de la 27e place samedi à Glasgow. "J'avais encore assez d'essence dans le réservoir pour un éventuel final mais cela ne s'est pas produit", a réagi Nys après la course.

La victoire est finalement revenue au Français Axel Laurance, membre de l'échappée qui s'est formée en début de course. "Je ne voulais pas prendre l'échappée car je n'aurais fait que gaspiller des forces. Avec le recul, j'aurais peut-être dû le faire. Au moins, les autres hommes forts ne seraient pas partis non plus. Je suis très déçu car j'étais dans un bon jour. Nous avons commis quelques erreurs tactiquement en réagissant trop tard. C'est dommage, c'est une occasion de manquée. C'est aussi compliqué car nous roulons sans radio. Je ne savais pas bien où mes équipiers se trouvaient."

Derrière l'échappée, les Belges ont pourtant pris l'initiative dans le peloton mais n'ont pas su résorber le retard sur l'échappée. "Ce n'était pas encore perdu. Sur la route vers le circuit local, nous avions une minute de retard, cela restait jouable. Durant les tours du circuit, cela n'a pas roulé vite et aucun tour n'a été roulé avec un tempo élevé."