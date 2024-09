Tim Celen se classe 5e dans la catégorie T2 sur la course en ligne

Tim Celen a terminé à la 5e place de la course en ligne (classe T2) des championnats du monde de cyclisme de Zürich, vendredi en Suisse. Dans cette course sur tricycle, Celen a terminé à 38 secondes du vainqueur américain Dennis Connors. Celui a remporté un duel à quatre pour le titre, devant l'Allemand Maximilian Jager et l'Autrichien Wolfgang Steinbichler. Le Tchèque indrich Masin a manqué le podium.

Mardi, Tim Celen a décroché la médaille d'argent sur le contre-la-montre, seulement battu par le Britannique Felix Barrow. Ce dernier a pris la 7e place de la course en ligne.

Celen (26 ans) avait terminé deuxième du contre-la-montre, ainsi que de la course en ligne, lors des derniers Mondiaux, à Glasgow, l'an passé. Il avait été titré en 2021 et 2022 sur la course en ligne et en 2022 sur le contre-la-montre. Aux derniers Jeux de Paris 2024, il a décroché le bronze sur le chrono.