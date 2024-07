Un 3e succès pour Girmay: "C'est incroyable!", se réjouit Jean-François Bourlart

"C'était une course nerveuse depuis le début, 49 km la première heure, 47 la deuxième, l'échappée qui ne peut pas partir...", a poursuivi le patron de la formation belge. "C'était extrêmement nerveux et finalement ce n'est pas évident un sprint comme ça. Je pense que tout le monde a eu son lot de chutes et de train un peu endommagé. Mais en corps-à-corps, c'était le meilleur."

"Il était loin à 2,5 km de l'arrivée et Mike Teunissen le ramène dans les bonnes roues après un effort terrible", a raconté Bourlart. "Et après, voilà, c'est propre, c'est incroyable. C'est le plus rapide du Tour cette année. Incroyable."

Girmay brille sur ce Tour après avoir connu deux années plus compliquées. "Il a passé des moments assez compliqués", confirme Jean-François Bourlart. "Il a dû retomber sur ses pieds et se refaire un peu un mental parce que ce n'était pas évident. On a gagné tôt sur le Tour, dès la 3e étape. C'est ce qu'il fait qu'il est libéré et que toute l'équipe est libérée. Et ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est incroyable."

Cette victoire permet à Girmay de reprendre le large au classement du maillot vert, où il compte 107 points d'avance sur Jasper Philipsen, quatrième jeudi. "On refait un peu le trou. C'était une étape qui nous faisait peur et on l'a passée", a confié Bourlart.

"On venait pour une étape. Bini était fort mentalement vu ses derniers résultats, mais de là à gagner trois étapes, c'est inespéré bien sûr. Même si on n'a pas le vert à Nice, ce Tour est incroyable, on est super heureux", a conclu Bourlart.