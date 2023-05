Un premier grand Tour depuis quatre ans pour Laurens De Plus

Le 4e et dernier grand Tour de Laurens De Plus date de 2019 avec le Tour de France. Le coureur d'INEOS Grenadiers, 27 ans, va disputer à partir de samedi une nouvelle course de trois semaines en prenant le départ du Tour d'Italie.

"Je trouve vraiment super de pouvoir à nouveau disputer un grand Tour", a commenté le Ninovois, tracassé ces dernières années par quelques soucis de santé. Sa seule victoire pro remonte à cette année 2019 avec le BinckBank Tour. "Nous avons une équipe bien balancée je pense. On forme un vrai bloc parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble avec notamment un stage en altitude dans la Sierra Nevada, le Tour des Alpes (19e place pour le coureur belge) et Liège-Bastogne-Liège (17e). Après un moment de repos et du temps passé avec la famille, j'espère être vraiment frais pour la dernière semaine du Giro."

La dernière semaine s'annonce en effet compliquée avec plusieurs arrivées au sommet. "J'aurai un rôle de soutien en montagne. Le Tour des Alpes a été un bon test dans ce sens et cela m'a donné de la confiance. J'étais très content de mes prestations. J'espère pouvoir faire mieux. Avec Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, nous avons deux leaders qui vont lutter pour les places sur le podium et je veux être capable de les aider autant que possible", souhaite Laurens De Plus qui avait terminé 24e de son premier Tour d'Italie en 2017. Il n'avait pas achevé ensuite le Tour d'Espagne en 2018 ni le Giro en 2019, finissant 23e de la Grande Boucle il y a quatre ans.