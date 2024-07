"Une mauvaise habitude": Jasper Philipsen, déclassé de la 6ème étape du Tour de France, se fait allumer par Wout van Aert

"Cette première semaine de Tour a été éprouvante jusqu'à présent, mais nous ne nous décourageons pas. Ma condition physique est excellente et mon équipe réalise un travail remarquable. D'autres opportunités de sprint se présenteront et nous resterons déterminés à viser une victoire d'étape." Philipsen avait initialement terminé deuxième à Dijon, mais a été rétrogradé à la 107e place après avoir quitté sa trajectoire dans le sprint, perturbant ainsi Wout van Aert (Visma - Lease a Bike).

"Une mauvaise habitude"

Van Aert, qui n'est pas tombé à cause de la manœuvre mais a dû freiner, a décrit l'incident avant que le déclassement de Philipsen ne soit prononcé. "Il m'a de nouveau enfermé. Tout le monde pouvait le voir. Il a cette mauvaise habitude," a confié Van Aert en faisant référence à un incident similaire lors du Tour 2023. "Ce n'était pas super dangereux, dans le sens où j'ai pu freiner à temps. Mais je sprintais vraiment à sa hauteur. Je ne comprends pas très bien pourquoi tu emmènes quelqu'un vers les barrières. Ce n'est pas comme si tu ne sentais pas la personne ou que tu fermais la porte dans les règles. J'étais juste à côté et l'année dernière, c'était déjà comme ça."

Van Aert avait déjà fait allusion à un déclassement avant la décision officielle. "Si aucune sanction ne suit, ça me mettrait en colère," a déclaré Van Aert. "Si ce n'est pas sévèrement puni, tout le monde pensera que tout est permis, et le problème sera de plus en plus présent." Après l'arrivée, les commissaires de course ont décidé de déclasser Philipsen qui termine donc à la dernière place du peloton (107e). De plus, il a reçu treize points de pénalité au classement du maillot vert. Il est maintenant quatrième avec 85 points, soit 64 de moins que le leader, l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

L'avis de Maxime Monfort sur Philipsen en 2023