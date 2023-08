Une nouvelle médaille de bronze qui "fait plaisir" à Fabio Van den Bossche

"Je suis content", a confié le Flandrien de 22 ans qui avait aussi décroché le bronze l'an dernier dans la course par élimination. "Après ma chute dans le scratch de l'omnium, c'était ma deuxième chance de monter sur le podium. Cela a réussi et cela fait plaisir. Aaron (Gate, le Néo-Zélandais champion du monde) était trop fort et trop rapide. Il était dans toutes les attaques et a gagné tous les sprints. Simple. Et Torres (l'Espagnol, 2e) m'a surpris. L'an dernier, j'étais déjà 3e et la différence est minime avec la deuxième place."

Cela donne aussi de l'espoir à Fabio Van den Bossche pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors qu'avec Robbe Ghys et Lindsay De Vylder, ils sont trois candidats pour deux places (dans la course par équipe et l'omnium). "J'aimerais aller aux jeux, mais ce n'est pas moi qui décide. Je peux juste faire le maximum et saisir les chances qui se présentent à moi. J'ai pris une médaille l'an derrier dans la course par équipe, et j'ai montré que je pouvais le faire. J'ai montré en individuel aussi que j'en étais capable", a ajouté Fabio Van den Bossche.