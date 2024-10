Vainqueur d'étape et leader, Lennert Van Eetvelt ne se sentait "pas très bien"

"Je ne me sentais pas très bien au début", a répondu Van Eetvelt par l'intermédiaire de son équipe après sa victoire dans cette 5e étape. "Mais quand les coéquipiers veulent travailler pour vous, vous ne pouvez pas vous plaindre et vous devez juste donner tout ce que vous avez en vous. Lorsque Tim Wellens a attaqué dans la dernière montée, j'ai pensé que ce ne serait pas mon jour. Mais le dernier kilomètre était tellement raide (avec une pente moyenne de plus de 14 %, ndlr), et je sais comment garder mon rythme sur de tels tronçons. J'ai donc continué et je suis très heureux de cette victoire".

Pour Van Eetvelt, 23 ans, il s'agit de la cinquième victoire en pro et de la quatrième en 2024. Au début de cette saison, il a remporté une course dans le Challenge de Majorque ainsi qu'une étape et le classement général du Tour des Émirats.

Le Tour de Guangxi se termine dimanche par une étape en boucle dans et autour de Nanning.