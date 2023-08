Van den Bossche 8e de l'omnium après une chute en début de journée: "Content malgré tout"

Van den Bossche explique sa progression en partie grâce au programme sur route qu'il a effectué avec l'équipe Alpecin-Deceuninck. "Les Strade Bianche, les classiques ardennaises, le Tour de Romandie et le Critérium du Dauphiné: j'ai reçu de belles opportunités de la part de l'équipe. J'aurais aimé être encore plus utile pour l'équipe, mais cela m'a beaucoup appris. Je sens que je peux rouler avec une dent de plus et que mon moteur a grandi."

Van den Bossche disputera mercredi la course aux points, où il a décroché le bronze aux Mondiaux l'an passé. "J'attends toujours avec impatience la course aux points. Et certainement cette fois: l'année dernière, j'étais sur le podium, et à présent j'ai disputé une super course aux points dans l'omnium. Je suis donc certainement motivé. Et je pense que la récupération après ma chute ne devrait pas être trop difficile. Dans l'ensemble, ce n'est pas trop grave: j'ai déjà eu plus d'éraflures que cette fois."