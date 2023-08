Van der Poel considère que son dos qui ne le fait plus souffrir a été un facteur clé

"J'ai longtemps souffert avec mon dos, mais cette année, cela va beaucoup mieux", a confié Van der Poel. "C'est la grosse différence par rapport à l'année passée. Ainsi, je peux réaliser de meilleures prestations.".

Le Néerlandais doit encore disputer, samedi prochain, l'épreuve de mountainbike à Glasgow et pourrait décrocher un troisième titre mondial en un an, après le cyclocross et la route. "Pour être honnête, cela ne me préoccupe pas", a-t-il relativisé. "Cela fait plus d'un an que je n'ai plus roulé en mountainbike. Mon objectif est de décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris." Les deux pays les mieux classés des Mondiaux qui ne sont pas encore qualifiés obtiendront un ticket pour les Jeux.