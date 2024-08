Victor Campenaerts fait son grand retour chez Visma-Lease a Bike

Campenaerts, qui quitte Lotto Dstny qu'il avait rejoint en 2022, roulera désormais sous la même vareuse que ses compatriotes Wout van Aert, Cian Uijtdebroeks, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande et Julien Vermote.

Il avait déjà fait partie de l'équipe entre 2016 et 2017 alors qu'elle s'appelait encore LottoNL-Jumbo. Lors de son passage, il avait entre autres décroché le titre de champion d'Europe du contre-la-montre. Campenaerts compte 12 victoires dans sa carrière, dont le titre national du contre-la-montre en 2016 et 2018. Il a également été champion d'Europe de la discipline en 2017 et 2018. Il compte à son palmarès une victoire d'étape sur le Tour d'Italie 2021 et sur le Tour de France en 2024.