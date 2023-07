Victor Lafay surprend les favoris et gagne la 2e étape, Adam Yates toujours en jaune

Victor Lafay a remporté la 2e étape du Tour de France, la plus longue de cette 110e édition, dimanche, entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien, au Pays basque. Après 209 km de course, le Français de Cofidis a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirate). Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) conserve le maillot jaune.