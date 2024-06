Visma-Lease a bike confirme le forfait de Sepp Kuss, pas remis du coronavirus

Lemmen, 28 ans, sera donc le remplaçant de Kuss dans une sélection de Visma-Lease a bike qui sera menée par le double tenant du titre Jonas Vingegaard mais aussi par Wout van Aert. Tiesj Benoot, l'Américain Matteo Jorgenson, le Néerlandais Wilco Kelderman, le Français Christophe Laporte et le Slovène Jan Tratnik complètent la sélection.

"Même s'il n'est professionnel que depuis un an et demi, Bart a déjà prouvé qu'il est coureur solide et fiable. Il apprend vite et l'a montré cette saison avec quelques beaux classements. C'est un bon grimpeur et et il est prêt à se sacrifier pour son leader Jonas Vingegaard", a ajouté Zeeman.