Adrian Newey, ingénieur génial de la F1, va quitter Red Bull

Newey, 65 ans, travaille pour Red Bull depuis 2006. Il va dès à présent s'éloigner de la F1 pour se consacrer à plein temps, et jusqu'à son départ, au projet de première voiture hypercar de Red Bull qui va être dévoilée en juillet, a précisé l'écurie dans son communiqué.

L'ingénieur britannique a conçu les monoplaces qui ont apporté à l'écurie basée à Milton Keynes six titres de champion du monde des constructeurs entre 2010 et 2023 et sept titres pilotes avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) puis Max Verstappen (de 2021 à 2023). Il avait auparavant notamment travaillé pour les écuries Williams et McLaren.

"Sa vision et son génie nous ont aidés à remporter 13 titres en 20 saisons", a salué le directeur de Red Bull, Christian Horner.