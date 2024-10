"Nous ne sommes pas à la garderie": Max Verstappen flingue Lando Norris après le GP des Etats-Unis

Norris a reçu une pénalité de cinq secondes dans le dernier tour de course pour avoir quitté la piste en doublant Verstappen, gagnant ainsi un avantage selon les commissaires. Quelques instants plus tôt, le Britannique avait pris l'avantage sur son rival néerlandais pour le gain de la troisième place.

Interrogé après la course, Max Verstappen avait estimé qu'il n'avait rien fait de mal, non sans glisser un petit tacle à son rival pour le titre mondial. "C’était une bataille difficile - j’ai essayé tout ce que je pouvais, bien sûr, pour le garder derrière. Au final, monter sur le podium reste pour nous un excellent résultat. Je n’ai poussé personne dehors. C’est la course. Nous ne sommes pas à la garderie", a lancé le triple champion du monde, interrogé par Canal +. Sauf que la décision des commissaires ne passe pas du tout chez McLaren.