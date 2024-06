F1: fin de l'aventure entre Alpine et Esteban Ocon

A chaud, le patron de l'équipe française Bruno Famin avait promis de "trancher dans le vif" au micro de Canal + quelques minutes après l'incident survenu lors du premier tour du Grand Prix de Monaco, quand Ocon avait tenté de doubler Gasly et l'avait percuté, endommageant grandement sa monoplace. Le dirigeant français aura tenu parole.

"Alpine et Esteban Ocon ont convenu de se séparer au terme du contrat du pilote français avec l’équipe à la fin de la saison 2024. Cette décision mettra fin à une collaboration de cinq ans (...) durant laquelle Alpine et Esteban ont remporté leur premier Grand Prix" en Hongrie en 2021, a indiqué la marque française lundi dans un communiqué.

Depuis son arrivée en 2020, le pilote de 27 ans a disputé 91 Grands Prix avec l'écurie Renault, renommée Alpine en 2021, et décroché trois podiums avec ses deuxième et troisièmes places au GP de Sakhir en 2020 et au GP de Monaco en 2023, qui s'ajoutent à sa victoire au Hungaroring en août 2021.

- un départ qui était déjà probable -