F1: à Monaco, Leclerc répond à Hamilton lors des premiers essais, Verstappen en retrait

Une première journée porteuse d'espoir pour l'enfant du Rocher: au volant de sa Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc a réalisé vendredi le meilleur temps des premiers essais chez lui, à Monaco, théâtre de la 8e manche de la saison de Formule 1.

Dans le faste des rues de la principauté - et sous un ciel menaçant - le pilote de la Scuderia a relégué à 188/1000e le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait été le plus véloce lors de la première séance d'essais libres plus tôt dans l'après-midi (Leclerc n'était alors que 5e).