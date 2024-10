Il va lâcher sa monoplace pour rouler... aux Mondiaux de gravel: ce pilote de F1 sera de passage à Louvain ce dimanche

Le Néerlandais, médaillé de bronze aux championnats du monde sur route dimanche à Zurich, a ajouté une course à son calendrier, ont annoncé les organisateurs flandriens mercredi en conférence de presse et dans un communiqué. "En grande forme et avec ses compétences en tout-terrain, le champion du monde de cyclocross se place d'emblée parmi les prétendants au titre", soulignent les organisateurs qui ont aussi annoncé la présence chez les dames samedi de la Française Pauline Ferrand-Prévot, 15 fois championne du monde au travers de quatre disciplines cyclistes (route, mountainbike, cyclocross et gravel). Elle a décroché l'or olympique à Paris cet été en mountainbike.

À lire aussi Ils vont investir des sommes colossales: la F1 signe un énorme contrat avec... LVMH

Chez les messieurs, le champion du monde sortant de gravel, le Matej Mohoric est annoncé. Le Slovène avait déclaré forfait pour les Mondiaux sur route, blessé à la main lors d'une reconnaissance d'une course sur gravel en Italie vendredi dernier. Sur la liste des engagés, l'on trouve aussi le champion d'Europe de gravel Jasper Stuyven, le champion du monde 2022 de gravel, Gianni Vermeersch, le champion d'Europe sur route Tim Merlier, le champion d'Europe de cyclocross Michael Vanthourenhout, le champion de Belgique de cyclocross Eli Iserbyt et le champion des Pays-Bas et vice-champion du monde de cyclocross Joris Nieuwenhuis.