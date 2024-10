Ils vont investir des sommes colossales: la F1 signe un énorme contrat avec... LVMH

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mercredi conjointement avec Formule 1 un partenariat mondial à partir de 2025 pour une durée de 10 ans, un engagement financier qui se chiffre en centaines de millions de dollars, après avoir été l'un des partenaires principaux des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Des informations de presse avaient évoqué un investissement de sponsoring à venir dans la Formule 1 d'environ 150 millions de dollars par an mais le montant de ce partenariat, dans lequel plusieurs marques de LVMH seront impliquées (Louis Vuitton, Moët Hennessy et Tag Heuer) est de "moins de 100 millions" de dollars, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Le groupe du milliardaire français Bernard Arnault rejoint ainsi dans la Formule 1 des sponsors comme DHL, Heineken, MSC Croisières, Pirelli ou encore Qatar Airways. La présence du géant du luxe, propriétaire notamment de la marque Louis Vuitton et de nombreux vins et spiritueux, se verra "à travers l'hospitalité, des activations sur mesure, des éditions limitées et du contenu exclusif", selon le communiqué. Les détails seront révélés début 2025, est-il précisé.