La fin d'une ère en F1: Renault mettra fin à ses activités moteurs en 2026

Le site de Viry-Châtillon (Essonne), au sud de Paris, où Renault conçoit et fabrique ses propres moteurs de F1, va être transformé en "centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024", précise Alpine dans son communiqué. "Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025", est-il aussi indiqué.

Renault avait informé fin juillet les représentants du personnel de son souhait de transformer son usine de Viry-Châtillon. Cette décision devrait toucher 360 salariés, mais aussi de nombreux sous-traitants d'Alpine. Tous les salariés concernés devraient se voir proposer un poste dans les autres secteurs d'activités d'Alpine (préparation des voitures particulières, redéploiement vers d'autres sports mécaniques comme la Formule E ou le Dakar), avait indiqué la direction de la marque début septembre à l'AFP.