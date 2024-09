Renault abandonne sa production de moteurs de Formule 1, une page d'histoire se tourne

Partager:

FRANCK FIFE Le constructeur automobile Renault arrêtera de fabriquer des moteurs de Formule 1 à compter de 2026, mettant fin à près de 50 ans d'histoire dans l'élite du sport automobile, une décision qui touche plusieurs centaines d'employés. Le site de Viry-Châtillon (Essonne), au sud de Paris, où Renault conçoit et fabrique ses propres moteurs de F1, va être transformé en "centre d’excellence en ingénierie et haute technologie", l'Hypertech Alpine, dès la fin 2024, a annoncé lundi la direction d'Alpine, son écurie, dans un communiqué.

"Les activités F1 de Viry, hors développement d’un nouveau moteur, sont maintenues jusqu’à la fin de la saison 2025", ajoute-t-elle. Avec cette décision, Renault, qui ne motorise actuellement qu'Alpine en F1, va tourner fin 2025 la page sur 48 ans d'histoire commune quasi-ininterrompue avec le championnat. Détenant un des plus beaux palmarès de la F1 depuis son arrivée en 1977, le groupe français a décroché, en tant que motoriste, douze titres de champion du monde des constructeur et onze couronnes mondiales chez les pilotes, les derniers avec Red Bull et l'Allemand Sebastian Vettel en 2013. TOM PENNINGTON

Par la suite, la marque au losange a progressivement reculé sur la grille de départ. En 2018, Red Bull, l'écurie du champion en titre Max Verstappen, avait annoncé arrêter sa collaboration avec Renault, car les victoires étaient devenues plus rares pour l'écurie autrichienne. Revenu deux ans plus tôt, en 2016, en tant que constructeur (et non pas simple motoriste), puis avec Alpine en 2021 - sa vitrine sportive, abandonnant ainsi la marque Renault Sport -, Renault n'est jamais parvenu à retrouver les sommets. Depuis 2016, en huit saisons, l'écurie française n'a jamais fait mieux qu'une 4e place au championnat constructeurs. Cette année, à six courses de la fin, elle pointe en queue de peloton, à la 9e place (sur 10) au général, la faute notamment à un déficit de puissance moteur.