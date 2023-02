F1: Stroll (Aston Martin), blessé dans un accident de vélo, absent des essais à Bahreïn

Le pilote canadien de Formule 1 Lance Stroll, victime d'un accident de vélo, ne participera pas aux essais de pré-saison à Bahreïn de jeudi à samedi, a annoncé lundi son écurie Aston Martin, et pourrait manquer le Grand Prix inaugural à Bahrein début mars.

"Lors d'un entraînement de pré-saison à vélo en Espagne, Lance Stroll a été impliqué dans un accident mineur et a subi des blessures qui l'empêcheront de prendre part aux essais de pré-saison à Bahreïn", a indiqué l'équipe britannique dans un communiqué.

Et d'ajouter: "Lance espère toutefois récupérer rapidement pour reprendre le volant. Sa capacité à pouvoir revenir dans le cockpit sera évaluée au jour le jour et l'équipe communiquera sur la situation avant le Grand Prix de Bahreïn", première manche de la saison prévue le 5 mars.

"J'ai eu un malheureux accident lors d'un entraînement sur mon vélo. Je suis déterminé à revenir vite dans mon baquet et suis impatient en vue de la prochaine saison avec l'équipe. Je suis motivé pour rebondir le plus vite possible après ce contretemps", a déclaré le Canadien de 24 ans.