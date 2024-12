"Le Petit Prost" débarque en F1: Isack Hadjar pilotera chez Racing Bulls en 2025

"J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers, de piloter une voiture beaucoup plus rapide et de courir avec les meilleurs pilotes du monde. Ce sera une courbe d'apprentissage énorme, mais je suis prêt à travailler dur et à faire de mon mieux pour l'équipe", a expliqué Hadjar, cité dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

Hadjar, pressenti depuis quelques semaines pour arriver dans la catégorie reine du sport automobile, bénéficie de l'éviction du Mexicain Sergio Pérez écarté mercredi par Red Bull en raison de résultats médiocres.

Surnommé "Le Petit Prost", il deviendra ainsi 72e pilote français à courir en Formule 1 et le troisième de la grille actuelle avec Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine). C'est la première fois depuis 2018 qu'un "rookie" tricolore sera sur la ligne de départ au début d'une saison.

Hadjar rejoint d'autres novices puisque pas moins de cinq pilotes se présenteront au premier Grand Prix de la saison, mi-mars en Australie, avec moins de quatre courses disputées en F1.

Hadjar, le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber), qui l'a privé du titre en F2, et le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) disputeront même leur premier GP à Melbourne, alors que l'Australien Jack Doohan (Alpine) et le Britannique Oliver Bearman (Haas) participeront respectivement à leurs deuxième et quatrième course en F1.