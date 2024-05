Prost, Senna, Verstappen... Newey a travaillé avec les plus grands de la F1

Alain Prost, Ayrton Senna, Sebastian Vettel ou encore, Max Verstappen... Adrian Newey a travaillé comme ingénieur avec les plus grands champions de la F1 des 30 dernières années, construisant des voitures aussi révolutionnaires qu'efficaces.

C'est avec Red Bull, qu'il quittera donc l'an prochain, que ce Britannique né le 26 décembre 1958 a connu ses plus riches heures. Depuis 2010, il a permis à l'écurie anglo-autrichienne de conquérir pas moins de six titres constructeurs et sept titres pilotes: quatre avec Sebastian Vettel (2010/2013) et trois avec Max Verstappen (2021/2023).