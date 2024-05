Le Portugais Antonio Da Costa s'impose à Berlin, Stoffel Vandoorne 20e

Stoffel Vandoorne a connu une qualification plus compliquée pour ce second ePrix à Berlin avec une huitième place contre une deuxième samedi. Durant la course, le Courtraisien n'a jamais réussi à refaire son retard sur ses concurrents et a dégringolé dans le bas de la grille lors des derniers tours.

Le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) conforte sa place de leader au classement général grâce à sa victoire samedi et sa deuxième place dimanche. Il compte 140 points au total, soit 16 de plus que l'Allemand Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), son dauphin avec 124 points.