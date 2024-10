"2 minutes 40 sans respirer": cette Belge, vice-championne du monde d'apnée, a bien failli ne pas participer à la compétition

La Belge Marine Simonis est devenue vice-championne du monde d'apnée à la mi-octobre, établissant un nouveau record pour la Belgique. En effet, elle est descendue sous l'eau à près de 64 mètres, un exploit inédit pour un-e Belge. "Cela représente environ 2 minutes 40 sans respirer. Mais tout dépend de la discipline. En apnée statique, c'est 6 minutes," précise Marine Simonis. Bien qu'elle ait remporté la médaille d'argent en Grèce, sa préparation n’a pas été sans difficultés.

J'ai persévéré et cela a payé

"Le mois précédent, je revenais d'une grande compétition mondiale où j'avais tout donné. J'ai donc subi un retour de manivelle," explique-t-elle. Épuisée, chacun de ses entraînements s'est soldé par un échec. "J'ai perdu beaucoup de confiance en moi et j'ai même envisagé de ne pas participer à ce championnat," confie la vice-championne. Cependant, elle a choisi de persévérer, et cela a porté ses fruits. "J'ai persévéré, et cela a payé," conclut-elle. S

Son parcours est une véritable leçon de persévérance et de succès.