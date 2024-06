Loris Cresson et Vincent Lonbois terminent 9e des 8 Heures de Spa motos

Loris Cresson et Vincent Lonbois ont vu l'arrivée samedi dans les dix premiers des 8 Heures de Spa-Francorchamps motos, deuxième manche de la saison 2024 du FIM EWC, le championnat du monde d'endurance réservé aux motos.

La moto utilisée par l'écurie en course était moins affutée que celle employée pour les qualifications où Cresson avait notamment signé le sixième temps lors de sa session. Le trio Cresson-Lonbois-Pilot a livré une course d'attente pour remonter dans la hiérarchie après avoir gravité autour de la vingtième place en début d'épreuve.

Associés au Français Julien Pilot sur la Kawasaki N.24 de l'écurie française Maxxess 3D, Cresson et Lonbois ont pris la neuvième position du classement général et la septième dans la catégorie-reine EWC en dépit d'une moto manquant de performance ce samedi.

Partie en pole position, la Yamaha YZF-R1 N.1 confiée au Tchèque Karel Hanika, l'Italien Niccolò Canepa et à l'Allemand Marvin Fritz a remporté la course. La moto engagée par l'équipe autrichienne YART qui représente officiellement Yamaha dans le championnat s'impose avec 40 secondes d'avance sur la Suzuki GSX-R N.12 de l'équipe Yoshimura SERT confiée à Gregg Black, Etienne Masson et Dan Linfoot.

Troisième place pour la Honda N.4 du Team Beringer avec Hugo Clere, Randy Krummenacher et Corentin Perolari au guidon. La victoire en catégorie Superstock est revenue à l'Aprilia N.111 de Calia-Bernardi-Cocco.

L'équipe belge KM99 a connu une course décevante. Partie en septième position, la Yamaha N.99 de l'écurie basée à Lontzen termine à la seizième place finale après que ses trois pilotes, les Français Randy de Puniet, Florian Marino et Jérémy Guarnoni, aient tous chuté en course.