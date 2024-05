Neuville fait la bonne affaire: "Je savais d'avance que ce ne serait pas un rallye facile"

Grâce à un bon départ vendredi, Neuville a réussi à limiter les pertes de temps et à décrocher une bonne position de départ pour le samedi. Le Belge n'a jamais été en lutte pour la victoire, mais sa troisième place n'a jamais été menacée non plus. "Dans la power stage, j'ai vraiment poussé et je ne voulais rien laisser de côté", a déclaré Neuville vainqueur de la dernière spéciale qui rapporte 5 points de bonus. "J'ai vraiment roulé le plus à fond possible. Les pneus n'étaient plus dans le meilleur état, mais nous avons pris du plaisir. Je tiens à remercier l'équipe pour son soutien et pour m'avoir donné une voiture fiable. Nous savions que ce rallye ne serait pas facile, mais nous avons réussi à obtenir un bon résultat."

Neuville a eu également un mot de remerciement pour sa maman et sa femme qui l'attendaient à l'arrivée: "Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans, mais surtout à ma maman et à ma femme avec qui j'ai deux enfants fantastiques. Je suis fier d'eux."