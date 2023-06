Ogier résiste à Rovanperä et s'offre le Safari Rally, Neuville décroche la power stage

Le pilote germanophone, 8e au classement final après son abandon sur la 6e spéciale, a réussi à terminer son week-end sur une bonne note en devançant l'Estonien Ott Tänak (Ford, +1,0 seconde) et Rovanperä (+1,8) sur la 19e spéciale, Hell's Gate, longue de 10,53 kilomètres. Il récolte ainsi un total de 9 points pour le classement mondial qui lui permettent de sauver sa 2e position avec 102 points, loin derrière Kalle Rovanperä (139 points), devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire au lendemain de ses 22 ans, en 2022.

Ogier, 39 ans, s'est imposé sur 7 des 19 spéciales et remporte son deuxième rallye du Kenya après 2021. C'est sa 58e victoire en WRC et la 3e cette saison après Monte-Carlo et le Mexique. Mais l'octuple champion du monde n'a qu'un programme partiel en 2023: il a participé à cinq manches sur sept et manquera encore d'autres rendez-vous.