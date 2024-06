Sacha Coenen remporte le premier Grand Prix de sa carrière en MX2 en Lettonie

Coenen, 17 ans, a remporté la seconde course à Kegums et profité des chutes du Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), vainqueur de la première course et 9e de la seconde, pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière.

Lucas Coenen, qui restait sur trois victoires de rang, a terminé à la 3e place de la seconde course après une 2e place dans la première course pour finir aussi deuxième du Grand Prix. L'Allemand Simon Laengenfelder, 4e et 2e, complète le podium de ce neuvième rendez-vous de la saison.