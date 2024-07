10e participation de Joachim Gérard: "Je suis ici avec l'ambition de gagner le tournoi"

"Je n'ai raté aucune édition depuis 2014, si ce n'est celle annulée en raison du Covid en 2020", a-t-il confié à Belga. "C'est toujours plaisant de jouer ici. C'est un tournoi mythique. Et c'est vrai que tout le monde rêve de le gagner un jour. J'ai eu cette chance. En outre, c'est une surface, j'en parlais encore hier avec mon coach, sur laquelle on ne joue que quelques semaines par an et propice à mon jeu. Je me sens bien. J'ai atteint les demi-finales du tournoi exhibition du Queen's et j'ai perdu la semaine dernière en quart à Roehampton. Je suis avide d'en découdre."

"Un match n'est pas l'autre", a-t-il poursuivi. "De base, il est moins fort que moi, mais il a quelques armes. Il va falloir que j'utilise mes forces et que j'impose mon jeu. Encore plus chez nous, vu que le déplacement avec le fauteuil est plus compliqué sur l'herbe, le service et les premières frappes sont cruciales. Si on joue vite, on pourra plus facilement dépasser l'adversaire. En revanche, si on ne sert un peu moins bien, on le paiera cash et on se fera breaker tout de suite. Je suis ici avec l'ambition de gagner le tournoi, mais on va commencer par le premier match. Une chose à la fois."