ATP Acapulco: David Goffin sort le 14e joueur mondial et file en quarts de finale, "Je suis très heureux que la confiance soit revenue"

"J'avais disputé un ou deux bons matches, mais il me fallait en somme une ou deux victoires pour retrouver la confiance. C'est ce qui s'est produit. J'aime ce tournoi. J'étais bien préparé. J'étais arrivé ici cinq, six jours avant. Je viens de gagner deux bons matches, avec un niveau de jeu élevé. Je suis très heureux que la confiance soit revenue".

Pour une place dans le dernier carré, David Goffin, 63e mondial, affrontera un autre Américain, Brandon Nakashima (ATP 42), 23 ans, qui a profité de l'abandon du Danois Holger Rune (N.4/ATP 13), 21 ans, victime d'une intoxication alimentaire.

"Je ne sais pas quel est le secret de mon timing, mais je sais que je n'ai pas le choix", a analysé encore David Goffin, 34 ans. "Je suis obligé de prendre la balle tôt, sans quoi je ne suis pas le même joueur. C'est la raison pour laquelle, en raison de mon âge, je suis parfois un peu trop tard et le rythme n'est alors pas le même. Il faut continuer à travailler pour y parvenir. Quand le timing est là, comme aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir. Tout d'un coup, mon jeu est plus ouvert. Je suis en mesure d'être plus créatif, de venir au filet et jouer le long de la ligne. C'est plus gai".