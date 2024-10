Alexander Blockx, éliminé au premier tour à Anvers : "J'ai tout donné"

"Arthur (Rinderknech, ndlr.) a très bien joué, presque un match parfait. Il a très bien servi et mis tout le temps la pression. C'est la grande différence sur le circuit ATP (avec le Challenger), il faut être présent sur chaque point. Je serai mieux préparé pour mon prochain tournoi ATP. Je suis néanmoins content d'avoir vécu cette expérience."

"J'ai tout donné. Ce ne fut pas mon meilleur match, ni le plus mauvais. Je suis content d'avoir essayé de gagner jusqu'au bout. Mon service n'était pas mauvais. Mon coup droit et mon revers eux n'étaient pas au top. Ce n'était pas suffisant face à un tel joueur."

Le N.6 français de 29 ans a brièvement parlé de son adversaire du jour. "C'est un joueur talentueux qui a déjà battu quelques très bons joueurs dans les Challengers. Il est solide, grand et sert bien. Je m'étais déjà entraîné avec lui l'an dernier ici et je m'en souvenais. Aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'est un peu le physique, le mental et l'expérience."