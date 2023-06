Anett Kontaveit prendra sa retraite à 27 ans à l'issue du tournoi de Wimbledon

Après treize saisons sur le circuit WTA, Anett Kontaveit a été contrainte de se retirer. "Je ne peux plus m'entraîner ni jouer en compétition à plein régime. C'est pourquoi je ne suis plus en mesure de continuer à jouer au plus haut niveau sur un circuit aussi relevé", a précisé celle qui avait atteint le deuxième rang au classement WTA en juin 2022.

Kontaveit a remporté six titres WTA dans sa carrière: Rosmalen (2017), Cleveland (2021), Ostrava (2021), Moscou (2021), Cluj-Napoca (2021) et Saint-Petersbourg (2022). Elle a disputé la finale des WTA Finals en 2021 et a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie 2020, son meilleur résultat en Grand Chelem. Annet Kontaveit n'a atteint que les huitièmes de finale à Roland-Garros (2018) et à l'US Open (2015 et 2020), et le troisième tour à Wimbledon (2017, 2018 et 2019).

C'est sur le gazon londonien que la joueuse estonienne a élu de faire son "dernier effort en tant que joueuse de tennis professionnelle" en juillet. Depuis sa défaite en finale à Tallinn en octobre dernier, elle n'a plus franchi le deuxième tour en huit tournois, avec une élimination au premier tour à Roland-Garros.