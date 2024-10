ATP Anvers: fin de l'aventure pour Sander Gillé et Joran Vliegen, les deux Belges sont éliminés à ce stade de la compétition

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quarts de finale du double de l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 690.315 euros, jeudi à la Lotto Arena.

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 31e place mondiale en double, ont été battus en deux sets 7-6 (10/8), 6-3 par les Autrichiens Alexander Erler (ATP 54 en double) et Lucas Miedler (ATP 68 en double). La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes.

Le premier set a dû se jouer au jeu décisif. La paire belge, tête de série N.3 du tournoi, a eu quatre balles de set mais ce sont les Autrichiens qui se sont offerts la première manche (10/8). Les Limbourgeois n'ont pas su inverser la tendance dans le second set et un break dans le quatrième jeu a permis à Erler et Miedler de l'emporter.