Bailly "certain à 100%" qu'il peut gérer le haut niveau "mais chaque chose en son temps"

"Aujourd'hui, cela s'est joué sur quelques points. Je n'ai pas réussi à le breaker, mais j'ai manqué une occasion facile de le faire. Dans les échanges, je me suis senti égal à lui, voire meilleur. Mais au service, la différence était énorme. C'était clairement son point fort, et mon service... me rendait malade par moments. Le fait que la différence avec le top 100 se joue sur le seul service est assez frustrant. C'est quelque chose qui est entre mes mains et sur lequel je travaille dur".

Bailly ne sait pas encore de quoi sera fait le reste de sa saison. "Cela dépendra de ce que dira le médecin. Je souffre un peu d'une blessure au tibia. Cela pourrait être le début d'une fracture de stress. J'espère que j'aurai le feu vert pour continuer à jouer, mais j'ai un peu d'appréhension. Il faudra attendre pour savoir de combien de temps de repos j'aurai besoin".