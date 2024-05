Bergs s'ouvre les portes du Top 100 : "J'ai une chance réelle d'être aux Jeux"

"Enfin, la porte s'ouvre cette fois", a-t-il confié après sa victoire. "Tout a commencé avec le match contre Basilashvili. On parle de 2022. Juste après la Coupe Davis. J'étais blessé, mais c'est la première fois que je sentais que le niveau du Top 100 était là. Avec cette victoire aujourd'hui, peut-être que la place est là. Et maintenant, je dois vraiment continuer. D'autant que si je suis dans le Top 100, normalement, j'ai une chance réelle d'être aux Jeux Olympiques. Bart De Keersmaeker, le directeur technique chez nous, m'a expliqué le classement. J'étais au téléphone avec Ruben (NDLR : Bemelmans, son coach) après le match et je lui ai dit que j'espérais que dans un mois ou deux, on pourrait revenir ici pour les Jeux."

À propos de continuer, justement, Zizou Bergs retrouvera au deuxième tour, mercredi, l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 101), 28 ans, tombeur 6-3, 6-2, 6-0 de l'Australien Jordan Thompson (ATP 36). Une belle opportunité, sur papier, de prolonger son séjour à Paris.