Des voleurs tentent d'entrer dans sa chambre ? Ce joueur américain décide de se défendre... avec une raquette

Taylor Fritz sait comment se défendre, visiblement. Le joueur américain, 6ème au classement mondial, l'a démontré ce samedi lors d'une étonnante mésaventure, vécue à Londres samedi. Avec sa compagne, le joueur de 27 ans séjournait dans la capitale britannique quand le couple a été réveillé par des bruits étranges, vers 4 heures du matin.

L'histoire a été relayée par Morgan Riddle sur ses différents réseaux sociaux. "À 4 heures ce matin, Taylor et moi sommes réveillés par quelqu'un qui essaie de saisir le code et de forcer la porte d'entrée du Airbnb dans lequel nous séjournons à Londres. Je dis à Taylor de courir et de verrouiller la deuxième serrure car ils sont debout à l'extérieur en train d'essayer d'entrer et ELLE A ÉTÉ ENLEVÉE ???", a écrit la jeune femme sur les réseaux sociaux. Inquiet et au taquet pour se défendre, Taylor Fritz s'est alors levé et s'est saisi... de sa raquette de tennis, prêt à se battre avec d'éventuels cambrioleurs. "De toutes les armes potentielles présentes dans cette maison, cet homme se saisit d’une raquette", a ironisé sa compagne.