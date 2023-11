Blockx continue : "Ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai fait preuve d'audace"

"Ce fut un très chouette match", a-t-il confié à Belga. "Et même si je ne l'avais pas emporté, je serais tout de même sorti du court avec un bon sentiment, car je trouve que j'ai très bien joué. Ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai fait preuve d'audace. Lors des moments importants, je suis moi-même allé chercher les points. J'ai pratiqué un tennis agressif et je n'ai pas eu peur de lâcher mes coups. C'était nécessaire également, car j'étais le dos au mur dans ce troisième set, et cela a porté ses fruits. Je suis donc très content d'avoir affiché cette attitude".

"Je me réjouis de pouvoir me mesurer à un joueur de ce calibre", a-t-il poursuivi. "Moutet a déjà fait ses preuves sur le circuit ATP. Ce sont des matches qui ne peuvent être qu'enrichissants. Et il ne me déplaît pas de jouer contre des gauchers. J'ai déjà beaucoup de matches dans les jambes, mais c'est le genre de victoire qui donne des ailes et l'adrénaline et la motivation font que la fatigue se ressent moins. Je vais en tout cas y aller à fond demain."