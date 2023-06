Buvaysar Gadamauri s'incline en finale du double

Buvaysar Gadamauri s'est incliné en finale du double au tournoi de tennis ITF de Duffel, disputé sur terre battue et doté de 15.000 dollars, samedi en province d'Anvers. Le joueur de 22 ans avait également atteint la demi-finale du simple.

Gadamauri, associé au Géorgien Zura Tkemaladze pour former la 2e tête de série dans le double, s'est incliné face à la paire tête de série N.4 des Suisses Mike Brunold et Paul Jakub, 6-2, 4-6, 10/3 au super tie-break. La partie a duré 1 heure et 29 minutes.

Plus tôt dans la journée, le 699e mondial au classement ATP s'était incliné en demi-finale du simple contre le Néerlandais Michiel De Krom (ATP 754). Le match s'est soldé sur le score de 6-2, 0-6, 6-2 en 1 heure et 58 minutes.