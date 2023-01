BW Open - David Goffin: "Ce ne fut pas un match facile et la finale sera une grosse bagarre"

(Belga) David Goffin sera opposé à Mikael Ymer dimanche en finale de la première édition BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, joué en salle sur surface dure et qui offre une rémunération de 145.000 dollars. Samedi, le N.1 belge 50e mondial et 1re tête de série a éliminé en demi-finales un autre Liégeois Gauthier Onclin, N.7 belge et 338e au classement mondial, en deux manches: 7-6 (7/3), 6-2.

"Ce ne fut pas un match facile", David Goffin était lucide après sa victoire. "Gauthier a un jeu spécial, de "roublard". Il n'a pas de grosses frappes, mais il est précis, sent le jeu, te fait mal jouer. Il n'est pas facile à maîtriser. Il a fait un bon match et j'ai dû faire le mien." Il n'a pourtant pas été poussé au bout de ses retranchements, un peu comme tout au long de la semaine. "Je suis assez serein, calme. Gagner quatre matchs d'affilée cela fait du bien. Venir ici à Louvain-la-Neuve était le bon choix. Malgré que cela aurait pu être le tournoi piège. On parle toujours d'humilité dans le tennis et aujourd'hui, il en fallait. Ce n'est jamais facile." "Je vais pouvoir jouer cinq matchs ici. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Cela ne se fait pas en un jour, mais il y a du mieux chaque jour. Il y a encore une finale à jouer mais dans l'ensemble cela s'est bien passé. C'est une semaine qui fait du bien." David Goffin s'attend à une finale disputée dimanche contre Mikael Ymer qu'il n'a jamais rencontré mais qu'il a déjà analysé. "Il n'est pas facile à jouer. On a une surface lente ici. Il est dur à dépasser, joue juste, défend bien, attaque juste, cela va être une grosse bagarre." (Belga)