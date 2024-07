Carlos Alcaraz rejoint le 3e tour sans perdre un set, Casper Ruud prend la porte

Daniil Medvedev (ATP 5) s'est imposé au deuxième tour avec 3h18 de match face au Français Alexandre Muller (ATP 102) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5. Le Russe, demi-finaliste en 2023, affrontera le gagnant de l'affrontement entre Zhizhen Zhang (ATP 38) et Jan-Lennard Struff (ATP 41).

Au rayon des demi-surprises, le Norvégien Casper Ruud (ATP 8), demi-finaliste cette année à Roland-Garros, a pris la porte au second tour face à Fabio Fognini (ATP 94) 6-4, 7-5, 6-7 (1/7), 6-3 et 3h18 de jeu. Ruud n'a jamais atteint le 3e tour sur le gazon du All England en cinq participations.

Chez les dames, Coco Gauff (WTA 2) a tenu son rang en s'imposant 6-2, 6-1, au dépens de la joueuse roumaine Anca Todoni (WTA 142). L'Américaine de 20 ans n'a eu besoin que de 1h06 pour se hisser au troisième tour. Elle y affrontera la Britannique Sonay Kartal (WTA 298), issue des qualifications. Gauff avait été éliminée au 1er tour l'an dernier à Wimbledon.